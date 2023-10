Wielka zmiana w Spodku. Idzie ku nowoczesności

Jak czytamy w serwisie wnp.pl, jedną z kluczowych inwestycji na terenie Spodka i MCK będzie wymiana oświetlenia. Przyniesie ona dwojakie korzyści w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię. Po pierwszy wiązać się to będzie z oszczędnościami, a do tego zmniejszy wpływ obiektów na zanieczyszczenie środowiska.

Na dachu Międzynarodowego Centrum Kongresowego planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej. System ten ma dysponować mocą 2 x 50 kWp. Ma to pozwolić na produkcję energii na poziomie do 8 MWh. Ma to wpłynąć na ograniczenie emisji o ok. 6,4 t CO2 w skali roku.