Wizje przyszłości. Jak wybitni naukowcy przewidzieli współczesne technologie

Stanisław Lem , polski pisarz science-fiction, w swoich opowiadaniach z lat 50. XX wieku, takich jak "Obłok Magellana", opisał coś, co przypomina współczesne wyszukiwarki internetowe . Lem przewidział istnienie wielkiej bazy danych oraz sieci komputerowych, które miały być dostępne dla każdego.

Tesla przyznawał, że przewidywanie przyszłości jest trudnym zadaniem, gdyż postęp i innowacje często rozwijają się w niespodziewanych kierunkach. Mimo to, wiele z jego wcześniejszych prognoz się spełniło. Porównywał życie do nierozwiązanego równania matematycznego z pewnymi stałymi elementami, z których najważniejszym jest ruch. Podkreślał, że zasady mechaniki mają zastosowanie także do ludzkiego życia.