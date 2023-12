Wkrótce ruszą kontrole. Sprawdzą twoją pompę ciepła

Do tej pory, obywatele Polski mieli możliwość instalowania w swoich domach dowolnych pomp ciepła. Dodatkowo, mogli oni otrzymać dotacje na zakup tych urządzeń, nawet jeśli nie posiadały one certyfikatów laboratoryjnych. Dotacje te były dostępne w ramach programu "Czyste powietrze". Jednak od 2024 r. na terenie Unii Europejskiej do użytku będą dopuszczone jedynie modele pomp ciepła, które posiadają odpowiednie certyfikaty techniczne.

Kontrole pomp ciepła w Polsce

Kontrole pomp ciepła, które zostaną przeprowadzone w polskich domach, mają na celu wykrycie urządzeń, które z różnych powodów nie są bezpieczne do użytkowania. Nowe przepisy uniemożliwią również uzyskanie dofinansowania na zakup takich urządzeń. Oczekuje się, że to przyczyni się do eliminacji niebezpiecznych pomp ciepła z polskich domów.

Pompy ciepła to urządzenia, które nie należą do najtańszych. Ich zakup, wraz z montażem, wiąże się z kosztami rzędu 40 – 80 tys. zł, w zależności od modelu i jego parametrów. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że Polacy szukają sposobów na oszczędności. Niestety, zdarza się, że z tego powodu decydują się na zakup niecertyfikowanych modeli pomp ciepła, które mogą stanowić realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Najczęściej są to urządzenia sprowadzane z Chin lub innych krajów azjatyckich.

Polacy tłumnie kupują pompy ciepła. Pytanie brzmi: jakie?

Dr Adam Nocoń, Prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE, podsumował sytuację, mówiąc: "tylko nieliczne na polskim rynku pompy ciepła posiadają potwierdzone przez akredytowane w Unii Europejskiej laboratoria parametry techniczne. W chwili obecnej trwają intensywne konsultacje ekspertów Izby z przedstawicielami NFOŚiGW, mające na celu przyznanie dotacji jedynie tym pompom ciepła, które będą posiadały odpowiednią dokumentację".

Pompy ciepła cieszą się rosnącą popularnością w Polsce. W roku 2022, na zakup urządzenia tego typu zdecydowało się ponad 190 tys. Polaków, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Dane dotyczące roku 2023 nie są jeszcze dostępne.

