Pompy ciepła w Polsce. Rynek rośnie, ale istnieją pewne bariery

Rośnie też sprzedaż gruntowych pomp ciepła typu solanka-woda. Z informacji przekazanych przez PORT PC wynika, że ich sprzedaż wzrosła o 69 proc. Spadła natomiast sprzedaż pomp typu powietrze-woda do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Spadek jest znaczący, bo aż o 55 proc.

Według szacunków organizacji w Polsce w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 r. sprzedano ok. 43-47 tys. pomp ciepła. Jak czytamy w przygotowanej informacji: "Dynamika rozwoju polskiego rynku pomp ciepła z początku bieżącego roku, jeśli uwzględni się m.in. sezonowość sprzedaży w ujęciu rocznym oraz inne czynniki warunkujące rynek, pozwala zachować umiarkowany optymizm".

Z danych opublikowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dowiadujemy się, że udział pomp ciepła we wnioskach o dofinansowanie zakupu nowego źródła ciepła wyniósł w marcu 2023 r. 59,7 proc. Na początku 2022 r. wnioski o dofinansowanie zakupu pomp ciepła stanowiły mniej niż 30 proc. całości. Dodatkowym bodźcem, który może zachęcać do inwestycji w pompy ciepła

Z danych Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych wynika, że pompy ciepła i kotły elektryczne to jedyne urządzenia grzewcze , które odnotowały przyrost sprzedaży w 2022 r. w zestawieniu z rokiem 2021. Nie oznacza to, że sytuacja nie ulegnie zmianie.

PORT PC zaznacza, że wysoka inflacja i niepewna sytuacja ekonomiczna i geopolityczna zniechęcają do inwestycji w budownictwie. Dla pomp ciepła dodatkowym ryzykiem jest brak przewidywalności cen energii elektrycznej na przestrzeni najbliższych lat, a także porównanie ceny energii elektrycznej do ceny innych paliw.

PORT PC podkreśla, że obecnie ogrzewanie domu jednorodzinnego z instalacją centralnego ogrzewania opartą o grzejniki wiąże się ze zbliżonymi kosztami zarówno w przypadku wykorzystania pompy ciepła jak i kotły gazowe. Znaczne obniżenie kosztów ogrzewania gwarantuje instalacja fotowoltaiczna. Zdaniem przedstawicieli PORT PC wystarczy 5 kWp, aby koszty eksploatacji pompy ciepła spadły o ok. 50 proc. Wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami inwestycyjnymi, które też są istotne.

Przedstawiciele Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, powołując się na Urząd Regulacji Energetyki, przewidują spadek cen energii elektrycznej w 2024 r. Co więcej, bazując na scenariuszu cenowym REPowerEU przewiduje się, że w najbliższych latach cena energii elektrycznej do gazu będzie układać się w proporcjach 2,5:1, do 2035 r. w proporcjach 2:1 a po 2040 ma wynieść 1,7:1.