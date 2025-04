Włóż do komory pralki. Efekty zobaczysz po 15 minutach

Gdy zauważysz szary lub zielony osad o nieprzyjemnym zapachu, oznacza to, że w środku pojawiła się pleśń. To właśnie ona jest źródłem tego zapachu, a w ekstremalnych przypadkach może prowadzić do alergii skórnych.

Jeśli nie masz octu w domu, możesz go zastąpić kwaskiem cytrynowym. Wystarczy rozpuścić opakowanie kwasku w ciepłej wodzie, a następnie zanurzyć w tym roztworze gąbki. W przypadku silnych zabrudzeń, roztwór można podgrzać, co sprawi, że zadziała jeszcze szybciej i skuteczniej.

Eksperci sugerują, aby przynajmniej raz w miesiącu przeprowadzać czyszczenie pralki. Dotyczy to zarówno bębna, jak i szuflady na detergenty. Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się pleśni, warto po każdym cyklu prania pozwolić urządzeniu wyschnąć. Jak to osiągnąć? Po wyjęciu prania wystarczy szeroko otworzyć drzwiczki oraz szufladę pralki. Dzięki temu nadmiar wilgoci nie będzie się gromadził wewnątrz, co zapobiega rozwojowi pleśni. Stosując się do tych dwóch zasad, unikniesz nieprzyjemnego zapachu z pralki.