Wpuść je do rur. Zaoszczędzisz na hydrauliku

"Pipeboty" – tak nazywają się maleńkie roboty opracowane przez naukowców z University of Sheffield. Dzięki temu, że mają tylko 20 mm szerokości, bez trudu mieszczą się w wąskich rurach. To, w co zostały wyposażone, pozwala im z kolei skutecznie pomagać ludziom w oszczędzaniu wody, a przez to też pieniędzy.