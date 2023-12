Pranie długo schnie? Wypróbuj ten sposób

Czy zdarzyło Ci się kiedyś suszyć pranie w deszczowy dzień? Jeżeli tak, to na pewno wiesz, jak frustrujące to może być. Przez kilkanaście godzin czujesz wilgoć na tkaninach, a po pewnym czasie ubrania przestają pachnieć tak przyjemnie jak po wyjęciu z pralki. Po co się męczyć, skoro istnieje prosty i skuteczny sposób na pozbycie się nadmiaru wody z prania? Co więcej, ten sposób nie wymaga zmiany pralki, nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, nie powoduje stresu i jest niezwykle skuteczny.

Jeżeli kiedykolwiek suszyłeś pranie przez dwa dni i nadal było ono mokre, na pewno doskonale wiesz, jakie to irytujące. Szczególnie, gdy kolejna partia ubrań czeka na swoją kolej do prania, a ubrania na suszarce zaczynają nieprzyjemnie pachnieć, co sugeruje konieczność ponownego prania. Osoby, które mają suszarkę bębnową, nie mają tego problemu, ale nie każdy może sobie pozwolić na taki luksus. Na szczęście istnieje sposób na wysuszenie prania w tradycyjnej pralce bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Ekspresowe suszenie pranie. Na czym polega trik?

Z tego triku możesz skorzystać przy każdej pogodzie, choć najbardziej docenisz go w deszczowe dni. Poznaj go i zacznij stosować, by twoje pranie stało się suche w ekspresowym tempie, nawet w ciągu kwadransa.

Rzecz w tym, że twoja zwykła pralka może stać się suszarką bębnową bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów czy poświęcania dodatkowego miejsca w łazience. Wszystko, czego potrzebujesz, to gruby i mięsisty ręcznik. Wystarczy, że wrzucisz go do bębna z mokrym praniem i ustawisz tryb wirowania. Ręcznik pochłonie całą wilgoć z tkanin, a Twoje ubrania staną się praktycznie suche.

Co jeśli to nie zadziała?

Odpowiedź jest prosta. Jeżeli po tym procesie ubrania nadal są zbyt mokre, powtórz cały proces jeszcze raz, używając innego, suchego ręcznika. Dopiero teraz możesz rozwiesić pranie na zwykłej suszarce. Lekko wilgotne ubrania wyschną bardzo szybko, ponieważ łatwiej parują. W moment staną się suche i gotowe do noszenia.

Ręcznik można wykorzystać również w inny sposób. Jeżeli chcesz odcisnąć wodę z ubrań, ale brakuje Ci siły w rękach, skorzystaj z triku z odciskaniem wody. Wystarczy, że rozłożysz ręcznik na podłodze, położysz na nim ubranie, a następnie zwiniesz wszystko do środka. Większość wody zostanie wchłonięta przez frotowy materiał ręcznika.

Pamiętaj też, by dobrze rozwieszać pranie

Główną przyczyną nieprzyjemnego zapachu jest zła cyrkulacja powietrza między tkaninami. Aby temu zapobiec, musisz nauczyć się, jak prawidłowo wieszać ubrania na suszarce.

Po pierwsze, ustaw suszarkę w pobliżu okna lub kaloryfera, aby ciepło pomogło w parowaniu ubrań.

Po drugie, nie upychaj ubrań na suszarce - wszystko powinno wisieć luźno, bez zbędnego tłoku.

Po trzecie, co jakiś czas przewracaj ubrania na drugą stronę, aby mogły odpowiednio odparować. Jeżeli nie będziesz przestrzegać tych zasad, ubrania zaczną śmierdzieć stęchlizną i będzie konieczne ponowne pranie. Oszczędź sobie tego.

