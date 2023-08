Wyjątkowy projekt Włochów. To połączenie kilku pojazdów

Indimob to w istocie trójkołowiec, za którego odpowiada firma o tej samej nazwie – Indimob. Pojazd łączy w sobie zalety dwóch wspomnianych wcześniej konstrukcji, a więc obecności dachu nad głową jak w samochodzie (nie we wszystkich wersjach) – a do tego wygody przeciskania się w wąskich miejskich uliczkach – jak na rowerze.