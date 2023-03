Wyjątkowy samochód na polskich drogach. Ma ważną misję

Na polskie drogi wyjeżdża wyjątkowy samochód. Może i wygląda jak zwykły dostawczak, ale to, co znajduje się na jego dachu, odgrywa kluczową rolę. Może pomóc w efektywnym planowaniu remontów i dróg, a w efekcie doprowadzić do ograniczenia utrudnień w ruchu.