Wyrzucasz żarówkę do śmieci? Kara wynosi nawet 5 tys. zł

Od kiedy powszechne stało się korzystanie z oświetlenia typu LED, o wiele rzadziej musimy wymieniać przepalone źródła światła, niż miało to miejsce w czasach, gdy korzystaliśmy przede wszystkim z halogenów czy nawet żarówek wolframowych. Jednak w czasach, kiedy w naszych domach królowały klasyczne źródła światła, kwestia ich utylizacji była o wiele prostsza, niż ma to miejsce teraz.

Tradycyjne żarówki wolframowe i halogenowe mogą być wyrzucane bezpośrednio do śmietnika. Ich konstrukcja jest prosta, przez co nie prowadzi się ich recyklingu. Wynika to z faktu, że trudno byłoby odzyskać z nich wartościowe elementy. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku nowszych źródeł światła.