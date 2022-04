Xiaomi pokazało Walkie-Talkie 3. Krótkofalówki mają zasięg aż 5000 km

Xiaomi Walkie-talkie 3 wyróżnia się na tle innych komercyjnych krótkofalówek. Przede wszystkim tym, że w pełni obsługuje sieć 4G Full Netcom , która jest dostępną u wszystkich trzech głównych operatorów w Chinach. Umożliwia to nawiązanie łączności na odległość do 5000 km na terenie całego kraju, przełamując tradycyjny limit odległości połączeń interkomowych.

Krótkofalówki od Xiaomi mają wbudowaną baterię o pojemności 3000 mAh, która pozwala na ich działanie przez 100 godzin w trybie czuwania lub prowadzenie rozmów nawet do 60 godzin. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem złącza USB typu C. Walkie-talkie jest wyposażone w kolorowy ekran o przekątnej 2 cali. Cechuje się stopniem ochrony IP54, który gwarantuje odporność na działanie wody i pyłu. Urządzenie ma zarówno złącze jack 3,5 mm do zestawu słuchawkowego, jak i możliwość łączenia się ze słuchawkami Bluetooth.