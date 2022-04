Seria tactix (z jakiegoś powodu Garmin pisze tę nazwą małą literą) to zegarki o – teoretycznie – militarnych konotacjach.

Poza wzmocnioną konstrukcją i możliwościami, typowymi dla sportowych smartwatchy, mają one funkcje nawigacyjne, a także "taktyczne" – ułatwienia dla spadochroniarzy, możliwość łatwego czyszczenia pamięci czy tryb ukrycia, wyłączający wszelkie emisje. Nowy model ma także wbudowaną latarkę LED.

Garmin tactix 7 Pro Ballistics to najnowszy i najwyższy model z serii. "Pro" w nazwie oznacza, że w tarczę zegarka wkomponowany jest mały panel słoneczny, który może znacząco przedłużyć czas użytkowania smartwatcha (122 godziny z GPS-em to bardzo dobry wynik), a w przypadku ograniczenia najbardziej prądożernych funkcji zbliżyć czas działania urządzenia do roku.