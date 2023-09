Z Warszawy do Krakowa i Katowic w 2 godziny? Pociągi mogą pojechać z prędkością 250 km/h

Centralna Magistrala Kolejowa, znana również jako linia kolejowa nr 4, ma długość 224 km. Trasa ta rozpoczyna się w Grodzisku Mazowieckim, a kończy w Zawierciu. Jest to kluczowe połączenie między Warszawą a Krakowem oraz Katowicami. Przebiega przez cztery województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. To również najszybsza trasa kolejowa łącząca stolicę z Krakowem, Katowicami, Opolem i Wrocławiem.

Z kolei Piotr Majerczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, stwierdził, że zarządca infrastruktury kolejowej dąży do podwyższenia prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do końca 2025 roku. "To pozwoli skrócić czas przejazdu z Warszawy do Krakowa i Katowic do niecałych dwóch godzin" – dodał.