Zagadkowa rosyjska radiostacja. Urządzenie zaczęło nadawać… memy

Nazywana "radiem-duchem" stacja UVB-76 nadaje od lat niezidentyfikowane komunikaty. Jest to radiostacja fal krótkich, która wysyła ok. 25 razy na minutę regularny sygnał na częstotliwości 4625 kHz. Ze względu na wydawanie charakterystycznych dźwięków dorobiła się z czasem przydomku "Brzęczyk" (ros. Żużżałka).

Chociaż wciąż nie wiadomo, co miało to oznaczać, pojawiły się wówczas teorie mówiące, że mógł być to sygnał do rozpoczęcia akcji militarnej. Z kolei 5 grudnia 2010 r. nadano transmisję głosową, w której wymieniono kilka nazwisk męskich i kobiecych.