NATO odpowiada Rosji. Nowoczesna broń trafi do Europy Wschodniej

F-16 mogą latać z maksymalną prędkością ok. 2120 km/h. Mogą przenosić uzbrojenie o łącznej masie siedmiu ton, w tym m.in. broń jądrową, bomby i pociski rakietowe. Ich zasięg to 3200 km lub 4220 km (w przypadku dwóch dodatkowych zbiorników paliwa). Myśliwiec może latać na pułapie 15 240 m.

Najmniej wiadomo o wsparciu ze strony Hiszpanii i Francji. W komunikacie podano jedynie, że Paryż wyraził gotowość do wysłania sił pod dowództwem NATO do Rumunii, a Madryt wysyła okręty, które dołączą do sił morskich Sojuszu oraz rozważa wysłanie myśliwców do Bułgarii (nie padły konkretne nazwy ani typy pojazdów). Wiemy natomiast, że Holandia zamierza od kwietnia wysłać do Bułgarii dwa myśliwce piątej generacji F-35.