Zajrzał do piwnicy. Jego dziadek trzymał tam legendarny komputer

Oprócz komputera LGP-30 "c-wizz" znalazł też inne, cenne urządzenia w piwnicy dziadka, wśród nich są m.in. konsola w stylu maszyny do pisania Flexowriter oraz kilka urządzeń PDP-8/e i związany z nimi sprzęt. PDP-8/e to minikomputery ogólnego przeznaczenia zaprojektowane przez Digital Equipment Corporation, które zaspakajały potrzeby zarówno mniej jak i bardziej zaawansowanych użytkowników.

Tak naprawdę nie wiadomo, do czego wspomniany sprzęt służył dziadkowi użytkownika Reddita. Z jego wpisów w serwisie wynika, że mógł on go używać "do niektórych obliczeń inżynieryjnych w latach 60. i że był jednym z niewielu ludzi w kraju, którzy byli prywatnymi właścicielami takiego komputera". Tego typu historie dowodzą, że mieszkania, domy i niekiedy piwnice naszych dziadków wciąż mogą kryć "skarby" warte fortunę.