Quantum Glass to produkt polskiej firmy ML System. Przezroczyste szyby produkujące prąd wpisują się w trend fotowoltaiki zintegrowanej z budynkiem (BIPV). Tego typu rozwiązania mogą znacząco poprawić wydajność energetyczną budynków, przy jednoczesnym zachowaniu estetycznego wyglądu, co również ma duże znaczenie. Panele na dachu zazwyczaj wyglądają gorzej niż tradycyjne pokrycie. Choć i to się zmienia i nowoczesna fotowoltaika wygląda naprawdę dobrze.