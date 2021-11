Obowiązkowa instalacja fotowoltaiczna w Niemczech - to już pewne. Dolna Saksonia ustanowiła obowiązek montażu fotowoltaiki na nowych budynkach niemieszkalnych. Ponadto wszystkie budynki, także mieszkalne, muszą być projektowane w taki sposób, by dało się na nich w przyszłości zamontować fotowoltaikę .

Obowiązek montażu instalacji fotowoltaicznej będzie obejmował budynki niemieszkalne, których dach ma powierzchnię większą niż 75 metrów kwadratowych. Panelami będzie trzeba pokryć co najmniej pięćdziesiąt procent tej powierzchni, co może być bardzo kosztowne, a w niektórych sytuacjach dość trudne do zrealizowania ze względu na zacienienie.