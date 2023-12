Zarobki w IT - jak negocjować podwyżkę?

Sektor nowoczesnych technologii wciąż należy do jednej z najlepiej opłacanych branż. Czasami jednak firma nie spełnia oczekiwań pracownika dotyczących wysokości wynagrodzenia. W takim przypadku warto spróbować wynegocjować podwyżkę, aby zadbać o bardziej satysfakcjonujące warunki finansowe. Sprawdź, jak to zrobić!

Poznaj widełki wynagrodzenia dla Twojego stanowiska

Zanim zdecydujesz się porozmawiać z szefem o podwyżce, powinieneś dokładnie przygotować się do tego spotkania. Przede wszystkim musisz sprawdzić, jak wysokie jest średnie wynagrodzenie na Twoim stanowisku. W tym celu najlepiej będzie, gdy zapoznasz się z aktualnymi ofertami pracy dostępnymi online. Dzięki ogłoszeniom z Twojego regionu uda Ci się szybko ustalić orientacyjne widełki. Na tej podstawie dowiesz się, czy Twoje oczekiwania są zgodne z tym, co inni zarabiają w danym sektorze. Pamiętaj, że podczas negocjacji lepiej nie domagać się zbyt wysokich stawek, które znacznie przewyższają średnie zarobki z Twojego regionu, gdyż z dużym prawdopodobieństwem pracodawca ich nie zaakceptuje.

Przekonaj pracodawcę, że zasługujesz na podwyżkę

Przed przystąpieniem do negocjowania podwyżki, musisz zastanowić się nad argumentami, którymi uda Ci się przekonać szafa do przyznania Ci wyższej pensji. Możesz wspomnieć na przykład o swoich niedawnych osiągnięciach, szczególnie jeśli miały one kluczowy wpływ na realizację przez firmę ważnych projektów. Udowodnij swojemu szefowi, że jesteś bardzo efektywnym pracownikiem. Pamiętaj, że argumentem przemawiającym za otrzymaniem podwyżki może być także szeroki zakres obowiązków. Przypomnij pracodawcy, czym aktualnie zajmujesz się w firmie - szczególnie jeśli ostatnio wykonujesz znacznie więcej zadań.

Wybierz właściwy moment na rozmowę z szefem

Czy wiesz, że na skuteczność negocjowania podwyżki może wpłynąć wybór odpowiedniego momentu na rozmowę z pracodawcą? Dlatego też lepiej nie podejmować pochopnej decyzji, Dokładnie zaplanuj czas na negocjację wynagrodzenia. Dobrą okazją do poproszenia o podwyżkę może być chociażby przedłużenie umowy z firmą. Jeśli pracodawca chce z Tobą dalej współpracować, to znaczy, że jesteś dla niego cennym pracownikiem - to dobry moment, aby negocjować wyższe stawki. Warto podkreślić, że szansę na podwyżkę zwiększa także prestiż Twojego stanowiska. Jeśli jesteś specjalistą szczególnie poszukiwanym na rynku pracy, możesz poniekąd sam stawiać warunki. Wspomnij szefowi, że masz do wyboru kilka alternatywnych ofert współpracy - taka informacja powinna być dla niego argumentem do zaproponowania lepszych warunków finansowych, aby zatrzymać Cię w firmie.

Bądź otwarty na propozycje pracodawcy

Jako główna strona negocjująca podwyżkę musisz także być otwarty na argumenty swojego rozmówcy. Pamiętaj, że szef może Ci odmówić i odpowiednio wyjaśnić swoją decyzję - być może z różnych przyczyn na razie nie będzie mógł zaproponować Ci wyższej stawki. W takim przypadku możesz także zapytać, kiedy realnie możecie wrócić do tematu. Pamiętaj także, aby być otwartym na inne propozycje pracodawcy. Być może, zamiast podwyżki będzie mógł zaoferować Ci konkretne benefity, takie jak dofinansowanie do szkolenia branżowego lub elastyczny czas pracy. Wówczas warto zastanowić się, czy korzyści pozapłacowe mogą stanowić tymczasową alternatywę dla wyższego wynagrodzenia.

Podsumowanie

Przygotuj się odpowiednio do negocjowania podwyżki i zastanów się, w jaki sposób uda Ci się przekonać szefa do swoich racji. Pomyśl o swoich najważniejszych zaletach, dzięki którym jesteś efektywnym pracownikiem. Jeśli pracodawca mimo wszystko Ci odmówi, możesz poprosić go o alternatywną propozycję - na przykład w postaci konkretnych benefitów pozapłacowych.

