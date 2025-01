Zastanów się, zanim odłączysz. Tym urządzeniom możesz zaszkodzić

Przy wysokich cenach energii elektrycznej wiele osób szuka oszczędności, rozważając wyłączanie urządzeń z trybu czuwania. Niektóre sprzęty wymagają jednak stałego dostępu do zasilania , by mogły automatycznie uruchamiać aktualizacje czy programy pielęgnacyjne. Odłączenie ich od prądu może prowadzić do poważnych usterek.

Telewizory OLED, routery czy drukarki atramentowe należą do urządzeń, które powinny pozostawać w trybie czuwania. Telewizory OLED , przechodząc w ten tryb, aktywują programy oczyszczające pamięć, co pozwala im działać płynnie.

Jeśli wyłączysz telewizor OLED bez uprzedniego zakończenia jego programmeʼów czyszczących, możesz narażać go na usterki. Z kolei częste wyłączanie routera może prowadzić do usunięcia wszystkich ustawień sieci, co będzie wymagało interwencji specjalisty. Drukarki atramentowe po zakończeniu druku oczyszczają głowice - odłączenie ich wtedy od prądu zmusza do szybkiej wymiany tuszu lub głowic.