Zegarek Jamesa Bonda. Pod tarczą ukryli dwa "naboje"

Tymczasem – ku uciesze wszystkich zainteresowanych – w sieci pojawiło się nagranie ukazujące to urządzenie "dwa w jednym". Jak sama nazwa wskazuje, Huawei Watch Buds to para słuchawek ukrytych w smartwatchu, który wygląda podobnie do Huawei Watch 3. Szczegóły z wiadomych przyczyn nie są znane, tak więc na razie nie wiemy nic o jego wydajności lub żywotności, ale sam zegarek wydaje się działać pod kontrolą systemu HarmonyOS.