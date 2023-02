Zegarki Garmin polecą w kosmos. Będą ważną częścią ekwipunku astronautów

Załoga Polaris Dawn i zespół TRISH (Translational Research Institute for Space Health) z Baylor College of Medicine, który wspiera badania zdrowotne i biomedyczne podczas misji, zdecydowali się wykorzystać smartwatche Garmin do realizacji misji ze względu na długi czas pracy baterii, solidną konstrukcję i bogaty zestaw funkcji do całodobowego monitorowania zdrowia.