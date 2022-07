Zełenski pokazał swój komputer. Z czego korzysta na co dzień?

Na początku lutego pokazywaliśmy sprzęt, z jakiego najprawdopodobniej korzysta prezydent Rosji, Władimir Putin. Komputer ze starym systemem Windows i pożółkłe telefony można było zauważyć podczas orędzia wygłaszanego przez Putina do narodu. Okazało się, że polityk korzysta ze starej wersji Windowsa, zdaniem wielu - Windowsa XP lub Windowsa 7, co może mieć związek z kwestiami bezpieczeństwa. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj .

Najnowsze zdjęcia opublikowane przez Wołodymyra Zełenskiego w serwisie społecznościowym Instagram pozwalają zauważyć, z jakiego sprzętu korzysta prezydent Ukrainy. Jest to jeden z najpopularniejszych komputerów Apple - MacBook Air z systemem operacyjnym macOS. Nie wiadomo, czy Zełenski używa go tylko do określonych zadań, czy jest to "podstawowy" sprzęt polityka.