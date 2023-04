Zgadniesz co to za gadżet? Twoje stopy go polubią

Jeśli nie odgadłeś to wyjaśniamy. Na zdjęciu widać osuszacz do butów. Wiele osób z grona tych, które zdecydowały się na sięgnięcie po tego typu akcesorium stawiają sprawę jasno. Do momentu zakupu osuszacz do butów może wydawać się czymś zbędnym. Ocena sytuacji zmienia się już po pierwszym użyciu. Wtedy docenia się korzyści, jakie taki gadżet zapewnia.

Jak działa i co daje osuszacz do butów?

Jak sama nazwa wskazuje, osuszacz do butów ma za zadanie wysuszyć mokre lub wilgotne obuwie. Zdecydowanie najbardziej przydaje się w okresie zimowym, ale często także jesienią czy wczesną wiosną. Zawsze wtedy gdy za oknem pojawia się dużo opadów, a temperatury nie rozpieszczają.

Konstrukcja takiego gadżetu może być różna. W tym przypadku to model zapewniający 360° suszenia. Umieszcza się go w butach i podłącza do zasilania. Na tym kończy się rola użytkownika, reszta dzieje się sama. Równomierne rozchodzące się ciepło sprawia, że temperatura ogrzewa każdą cześć buta w takim samym stopniu.

Poza pozbyciem się wilgoci osuszacz do butów pomaga usunąć bakterie i grzyby mogące przyczyniać się do nieprzyjemnych zapachów, a w najgorszej sytuacji nawet do rozwoju chorób (np. grzybicy stóp).

Ile kosztuje osuszacz do butów?

Przedstawiony osuszacz do butów tego typu można znaleźć na większości popularnych sklepów internetowych. Zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jego cena oscyluje w granicach 65 zł.

Dostępne są też inne modele. Niektóre kosztują jeszcze mniej, osoby dysponujące nieco większą ilością gotówki mogą natomiast zdecydować się na osuszacz do butów z wyższej półki. Produkty z tej kategorii mogą kosztować nawet 300-400 zł. Zapewniają wtedy więcej funkcji, np. płynną regulację temperatury i czasu suszenia, opcję ozonowania, a także konstrukcję pozwalającą na suszenie nie tylko butów, ale też np. czapek czy rękawiczek.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Gadżetomanii