Zginęło ponad 200 delfinów. Woda osiągnęła rekordowe 41°C
W 2023 r. w jeziorach Amazonii zarejestrowano śmierć ponad 200 delfinów, gdy temperatura wody osiągnęła rekordowe 41°C.
Rok 2023 w wielu zakątkach świata był rekordowo gorący. To właśnie wtedy jeziora w rejonie Amazonii osiągnęły temperaturę przekraczającą 41°C. Jak można się domyślić, skutki tak wysokich wartości okazały się zabójcze dla wielu organizmów. Podczas fali upałów ucierpiało wiele gatunków, w tym delifny oraz niezliczone ilości ryb. Jak podaje portal Science Alert, śmierć spowodowaną przegrzaniem poniosło przeszło 200 delfinów.
Jednym z najważniejszych efektów tych zmian była masowa śmierć ponad 200 delfinów. Jak podaje Science Alert, fala upałów w dolinie Amazonki dotknęła również inne gatunki wodne, prowadząc do katastrofalnych strat w lokalnych populacjach. O sprawie alarmują eksperci z Instytutu Rozwoju Zrównoważonego Mamirauá.
Hydrolog Ayan Fleischmann wraz z zespołem naukowym monitorował sytuację, analizując zarówno dane satelitarne, jak i pomiary bezpośrednie w rejonie Amazonii. Ich badania skupiły się na wyjaśnieniu, jakie skutki wywołało ekstremalne połączenie niskiego poziomu wód, braku wiatru oraz intensywnego nasłonecznienia. Naukowcy zaobserwowali, że warunki te gwałtownie podniosły temperaturę w jeziorach.
Eksperci zwracają uwagę na narastające konsekwencje zmian klimatycznych. Jak zaznacza Instytut Rozwoju Zrównoważonego Mamirauá, "ta bezprecedensowa intensywność suszy jest przypisywana zmianom klimatycznym, w tym ociepleniu oceanów". Tego typu zdarzenia mogą powtarzać się coraz częściej i zagrażać kolejnym populacjom zwierząt.
World Wildlife Fund oszacował, że tylko w ciągu tygodnia zginęło 10 proc. lokalnej populacji delfinów. Szczególnie dotknięte zostały zagrożone gatunki, takie jak delfiny różowe oraz tucuxi. Lokalne badania wykazały, że dla ryb już temperatura 41°C oznacza śmierć, gdyż ich układ enzymatyczny nie wytrzymuje takich warunków.
Obszar Amazonii, obejmujący największe na świecie tropikalne lasy deszczowe, zawiera około jednej piątej ziemskiej wody słodkiej. Niestety, zmieniające się warunki klimatyczne mogą zagrozić jego przetrwaniu. Badania wskazują, że od 1990 r. średnia temperatura wód w dolinie Amazonki wzrosła o 0,6°C na dekadę.