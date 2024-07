Zgnieć i włóż do pilota. Każdy ma to w domu, a może zastąpić baterie

Bateria to nic innego jak ogniwo galwaniczne , czyli urządzenie elektrochemiczne, które przetwarza energię chemiczną na elektryczną. Dzięki temu nasze piloty i inne urządzenia na baterie mogą działać bez potrzeby podłączania ich do gniazda. Działanie baterii opiera się na dwóch biegunach : dodatnim (+) i ujemnym (-). Dlatego ważne jest właściwe włożenie baterii, zgodnie z biegunami, aby urządzenie działało prawidłowo.

Wiele osób myli baterie z akumulatorami, ale są to różne urządzenia. Akumulatory są wielorazowego użytku i można je ładować ponownie, co nie jest możliwe w przypadku zwykłych baterii. Jak wytwarza się prąd w baterii? Energia uwalnia się z bieguna "+" i wraca przez biegun "-". Prąd w baterii wynosi tylko 1,5 V, co nie jest dla nas zagrożeniem, w przeciwieństwie do 230 V w gniazdku. Możemy zatem znaleźć sposób na zastąpienie baterii bez konieczności ich zakupu.