Zielony Ład w praktyce. Obowiązkowa fotowoltaika i remonty budynków w UE

W ramach obowiązkowych modernizacji mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, każde państwo członkowskie zobowiązane jest do określenia krajowej ścieżki zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej. Jak poinformowano w materiale cytowanym przez redakcję serwisu cire.pl, w budynkach mieszkalnych celuje się w obniżenie tego zużycia o 16 procent do roku 2030 i o 20-22 procent do 2035. Dla budynków niemieszkalnych, do 2030 roku planuje się remont 16 procent obiektów o najniższej efektywności energetycznej, a do roku 2033 - 26 procent. Przewidziano także możliwość zwolnienia z tych wymogów dla niektórych kategorii obiektów, w tym zabytkowych lub domów wakacyjnych.