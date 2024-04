Zmywarki mają ukrytą funkcję. Choć jest praktyczna, mało kto jej używa

Woda zalegająca na szklankach, talerzach czy innych elementach zastawy wyjętych ze zmywarki może być kłopotliwa z paru powodów. Po pierwsze, gdy zacznie się wyjmować naczynia z górnych rzędów, to zalewa się wodą te, które zostały umieszczone niżej. Powoduje to, że zamiast zaoszczędzić czas dzięki użyciu zmywarki, traci się go na dodatkowe wycieranie naczyń. Co więcej, kiedy wyjmuje się ze zmywarki mokre naczyń, można zachlapać sobie ubranie, a także ochlapać szafki czy podłogę w kuchni. Woda, która się przy tym wyleje, jest co prawda czysta, ale trzeba ją jednak zetrzeć. W efekcie znów poprzez korzystanie ze zmywarki możesz dołożyć sobie pracy. Z opisanym problemem, można poradzić sobie, opróżniając najpierw dolne sekcji zmywarki. Ale jest jeszcze lepszy sposób, aby to załatwić.