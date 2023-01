Zrewolucjonizują czytanie? Sol Reader to niezwykłe okulary

Czytanie książek nie jest modne. Wymaga sporo czasu i pełnego skupienia, a do tego trzeba je gdzieś magazynować. O wiele łatwiejsze wydaje się to z czytnikiem e-booków. A co gdyby czytanie było jeszcze łatwiejsze? Sol Reader ma się do tego przyczynić.

Czytniki e-booków są z nami od lat. Wielu z nas uważa je za wiele bardziej poręczne rozwiązanie, niż książki. Dla tych, którzy cenią sobie klimat czytania czy czucie faktury papieru, nie są one żadną konkurencją dla książek, co najwyżej substytutem, który można wykorzystać podczas podróży samolotem. Sol Reader raczej nie zmieni ich zdania, ale fani e-papieru będą zachwyceni.

Podczas tegorocznych targów CES zaprezentowany został czytnik e-booków, który nosi się na twarzy. Sol Reader to okulary, które są wyposażone w wyświetlacz z e-papierem. To całkowicie nowe podejście - do tej pory wszelkiego rodzaju gogle kojarzyły nam się albo z oglądaniem trójwymiarowego obrazu, albo z rzeczywistością wirtualną lub rozszerzoną. Teraz pełnią one rolę książki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy warto kupić smartwatch Garmin Venu Sq2?

Sol Reader umożliwia całkowite odizolowanie się od świata podczas czytania. W trakcie korzystania z tych nietypowych okularów nie widać bowiem nic poza tekstem czytanej właśnie książki. Do okularów dołączany jest specjalny pilot bezprzewodowy, który pozwala na przewracanie stron.

Dzięki wykorzystaniu e-papieru, który jest wyświetlaczem niewymagającej dużej ilości energii elektrycznej do działania, okulary te mogą pracować na jednym ładowaniu do 30 godzin. Biorąc pod uwagę, że ważą mniej niż 100 gramów, jest to wynik zadowalający.

Jak czytamy w serwisie gizmodo.com, producent podzielił się już informacją na temat ceny produktu. Tanio nie będzie. Gogle Sol Reader mają kosztować 350 dolarów i trafią do sprzedaży jeszcze w 2023 r.

Cena okularów Sol Reader zdecydowanie nie zachęca. Półtora tysiąca złotych za urządzenie do czytania to dużo. Z drugiej strony - fani czytania raczej nie znajdą alternatywy. Korzystanie z gogli do wirtualnej rzeczywistości, które wykorzystują ekrany LED lub OLED nie da podobnego doświadczenia co przyglądanie się e-papierowi.

Można mieć jednak wątpliwości co do wpływu tego typu urządzenia na wzrok. Nie powinniśmy patrzeć przez długi czas na obiekty zlokalizowane zbyt blisko. Oczy powinny być regularnie rozluźniane po długim patrzeniu do bliży. Godzina lub dwie ciągłego patrzenia się w ekran oddalony zaledwie kilka centymetrów od oczu mogą doprowadzić do jego permanentnego przemęczenia, co będziemy odczuwać na co dzień.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii