Nowy sprzęt Apple. Wyciekła masa szczegółów

Wirtualna, rozszerzona i mieszana rzeczywistość to technologie, które rozwijane są od dziesiątek lat, ale dopiero od niedawna stają się dostępne powszechnie. Możliwość obcowania z tą technologią na co dzień sprawia, że może ona być wykorzystywana w wielu nieoczywistych branżach. Apple ma chcieć dołożyć swoją cegiełkę do popularyzacji wirtualnej rzeczywistości dzięki zapowiedzianemu zestawowi.

Prezentacja gogli Reality Pro ma odbyć się w czerwcu, a produkt ma trafić do klientów jesienią 2023 r. Firma ma ponoć jeszcze całkiem sporo pracy, zanim produkt będzie gotów do użytku - zarówno nad samym sprzętem, jak i jego oprogramowaniem i usługami, z których można za jego pomocą korzystać. Mimo to Apple liczy, że będzie to "gorący temat" w tym roku. Nie ma jednak pewności co do tego, jak dobrze się sprzeda.