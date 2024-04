Zwiedzanie Szczecina hulajnogą elektryczną. Jakie miejsca warto odwiedzić?

Szczecin to jedno z wielu polskich miast, po którym można wygodnie przemieszczać się hulajnogami elektrycznymi. Stanowią one świetną alternatywę dla samochodu, roweru, środków komunikacji publicznej, a także własnych nóg, z której równie chętnie korzystają stali mieszkańcy miasta, co goszczący tu turyści. Hulajnogi elektryczne dobrze sprawdzają się także do zwiedzania miasta – pozwalają bowiem szybko i sprawnie przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi atrakcjami i odwiedzić jeszcze więcej ciekawych miejsc, których zdecydowanie nie brakuje na terenie Szczecina.