Klimatyzator - jaki wybrać i czy warto? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

W trakcie letnich upałów uzyskanie komfortowych warunków w mieszkaniu nie zawsze jest łatwe. Wiatraki są mało wydajne, więc wiele osób zastanawia się nad zakupem klimatyzatora. Klimatyzator — jaki wybrać i czy warto? Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie kluczowe pytania.

Klimatyzator przenośny – czy warto?

Klimatyzator przenośny to najtańsza opcja, kiedy chcemy cieszyć się klimatyzacją w domu. Są zdecydowanie łatwiejsze w montażu i możemy je przenosić bez większych kłopotów. Jednak ta mobilność odbija się na wydajności tego typu urządzeń, ponieważ są znacznie mniej wydajne niż większość klimatyzatorów stacjonarnych.

Klimatyzator przenośny – czy warto?

Wyróżniamy dwa typu klimatyzatorów przenośnych:

Klimatyzatory przenośne monoblokowe – składają się z jednej głównej części roboczej, która wyposażona jest w specjalną rurę, która musi zostać wystawiona za okno. Mimo że gorące powietrze jest wypuszczane na zewnątrz, to uchylone okno obniża wydajność klimatyzatora.

– składają się z jednej głównej części roboczej, która wyposażona jest w specjalną rurę, która musi zostać wystawiona za okno. Mimo że gorące powietrze jest wypuszczane na zewnątrz, to uchylone okno obniża wydajność klimatyzatora. Klimatyzatory przenośne typu split – są mniejsze i cichsze niż monoblokowe, a przy tym wydajniejsze. W klimatyzatorach typu split mamy do czynienia z systemem, który składa się z dwóch części. Jedna z nich montowana jest wewnątrz pomieszczenia, a druga na zewnątrz.

Klimatyzator czy klimator – czym się różnią?

Na rynku dostępne są również urządzenia przenośne bez rury, które często mylone są z klimatyzatorami. Są to klimatory, które działają jak połączenie nawilżacza powietrza z wiatrakiem. Są mało wydajne, ale są dobrym rozwiązaniem dla osób, które źle znoszą tradycyjną klimatyzację, która potrafi mocno wysuszyć powietrze. Mogą znacząco obniżać temperaturę, ale jedynie na bardzo małych powierzchniach.

Klimatyzatory stacjonarne – zalety i wady

Klimatyzatory stacjonarne mają o wiele wyższą skuteczność i wydajność niż modele przenośne, jednak trzeba odpowiednio wcześniej zaplanować ich montaż. Z tego względu o wiele częściej montowane są w domach jednorodzinnych, ale możliwe jest zamontowanie ich również w mieszkaniach.

Podobnie jak we wcześniejszym przypadku mamy do wyboru klimatyzatory monoblokowe lub typu split. Wadą obu rozwiązań jest wymóg fachowego montażu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Mimo to są świetną propozycją do domu, ponieważ mogą obsłużyć kilka pomieszczeń jednocześnie, a przy tym są ciche.

Klimatyzator — jaki wybrać?

Wybierając klimatyzator do domu lub mieszkania – bez względu na to, na jaki model się ostatecznie zdecydujemy, warto wziąć pod uwagę najważniejsze parametry techniczne takiego urządzenia. Przed zakupem należy zwrócić uwagę na:

moc chłodnicza - powinna być dopasowana do naszych potrzeb i rozmiarów pomieszczenia; szacuje się, że na każdy metr kwadratowy powinno przypadać 0,1 KW mocy;

- powinna być dopasowana do naszych potrzeb i rozmiarów pomieszczenia; szacuje się, że na każdy metr kwadratowy powinno przypadać 0,1 KW mocy; prędkość wentylatora – możemy wybrać model z ręczną lub automatyczną regulacją;

– możemy wybrać model z ręczną lub automatyczną regulacją; przepływ powietrza - im wyższy, tym urządzenie sprawniej i szybciej ochłodzi pomieszczenie;

- im wyższy, tym urządzenie sprawniej i szybciej ochłodzi pomieszczenie; klasa energetyczna – pozwala oszacować koszt eksploatacji, klasa energetyczna jest określana przez wskaźnik EER, czyli skuteczność funkcji chłodzenia (np. EER 4, oznacza , że na jedną jednostkę zużytego prądu urządzenie dostarcza cztery jednostki energii chłodniczej) - im wyższy współczynnik EER, tyle lepsza klasa urządzenia;

– pozwala oszacować koszt eksploatacji, klasa energetyczna jest określana przez wskaźnik EER, czyli skuteczność funkcji chłodzenia (np. EER 4, oznacza , że na jedną jednostkę zużytego prądu urządzenie dostarcza cztery jednostki energii chłodniczej) - im wyższy współczynnik EER, tyle lepsza klasa urządzenia; poziom hałasu – im niższy, tym lepiej;

– im niższy, tym lepiej; rodzaj sterowanie – najwygodniej, jeśli klimatyzator posiada pilot do zdalnego sterowania. Warto również zwrócić uwagę na rozmiar urządzenia, zwłaszcza jeśli szukamy klimatyzatora do małego mieszkania.

Ile kosztuje klimatyzacja w domu?

Koszty podstawowych klimatyzatorów wahają się zwykle w okolicy 2000 zł, ale najnowocześniejsze modele najwyższej klasy mogą kosztować znacznie więcej. Warto pamiętać, że w wielu firmach profesjonalnie zajmujących się montażem klimatyzacji możemy zaoszczędzić na podatku VAT, decydując się na zakup klimatyzatora stacjonarnego wraz z montażem.

Mamy nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na pytania: jaki klimatyzator wybrać i czy w ogóle warto zwrócić uwagę na to rozwiązanie.