Odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited z serii 6 – recenzja

Ile waży i jak dużo miejsca zajmuje odkurzacz pionowy Bosch?

Bosch Unlimited BCS611AM z serii 6 jest nieduży i zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż odkurzacz klasyczny. Zestaw składa się z silnika, który stanowi najcięższy element odkurzacza (waży 1,4 kg), pojemnika na kurz z filtrem oraz akcesoriów. Wraz z rurą ssącą i najcięższą końcówką całość nie przekracza wagi 2,3 kg. Można to porównać mniej więcej do ciężaru niedużych zakupów, które przynosimy ze sklepu. Parametr wydaje się też niski na tle modeli konkurencji, które ważą zwykle w granicach 3–5 kg.

Trzeba przyznać, że odkurzacz Bosch Unlimited BCS611AM jest też naprawdę dobrze wyważony. Naszym zdaniem nawet dziecko czy osoba starsza lub słabsza fizycznie mogą nim odkurzać jedną ręką. Zdecydowanie pomaga w tym także wygodny uchwyt, na którym umiejscowiony jest włącznik. Takie ulokowanie przycisku pozwala włączać i wyłączać urządzenie tą samą ręką, w której je trzymamy. Możemy więc szybko wyłączyć sprzęt (oszczędzając tym samym akumulator) albo spokojnie odkurzać i przestawiać krzesła jednocześnie czy przytrzymywać zasłony, gdy w tym samym czasie usuwamy pajęczyny z kątów przy suficie.

Warto podkreślić, że niska waga pomaga przy sprzątaniu np. rogów ścian czy wnętrza samochodu. Model jest na tyle lekki, że jego ciężar nie wpływa na wygodę odkurzania, gdy pracujemy pod kątem czy w dziwnej pozycji (wszyscy dobrze wiemy, że czasem trzeba się naprawdę nagimnastykować, by dotrzeć w niektóre zakamarki).

Przechowywanie odkurzacza pionowego Bosch Unlimited BCS611AM

Model można rozłożyć w taki sposób, że bez problemu zmieści się w szufladzie, małym bagażniku samochodowym czy innej niedużej przestrzeni. Jak widać na zdjęciach, wokół zostanie jeszcze sporo miejsca, jest więc idealnym rozwiązaniem do małych mieszkań, warsztatu czy na działkę.

Innym rozwiązaniem może być postawienie urządzenia pionowo w szafie. W zestawie z odkurzaczem znajduje się nawet uchwyt, który można przytwierdzić do ściany lub we wnętrzu szafy. Dzięki temu odkurzacz nie będzie się wywracał.

Jak działa akumulator odkurzacza bezprzewodowego Bosch Unlimited?

Odkurzacz Bosch Unlimited BCS611AM jest bezprzewodowy i nie wymaga stałego podpięcia do prądu. W zestawie znajdują się dwa akumulatory. Wpina się je za pomocą jednego szybkiego kliknięcia i można je stosować zamiennie z akumulatorami wszystkich elektronarzędzi Bosch.

Czas ładowania jest dość szybki (ok. 3,5–4 h). Urządzenie może pracować na jednej baterii do 30 minut. Biorąc pod uwagę, że otrzymujemy dwa wymienne akumulatory, czas ten wydłuża się do godziny.

Rozładowane akumulatory ładuje się za pomocą ładowarki, którą podłącza się do odkurzacza. Uzupełnienie poziomu naładowania wymaga więc przerwania pracy (odkurzacz na czas ładowania musi być podłączony do prądu) – to jedyny minus, jaki zauważyliśmy. Jednakże nikt z nas raczej nie odkurza mieszkania dłużej niż godzinę bez przerwy.

Odkurzanie odkurzaczem pionowym Bosch – opinie i wrażenia

Jak informuje producent, model Bosch Unlimited BCS611AM wykorzystuje silnik z technologią DigitalSpin z wyprofilowanymi aerodynamicznymi łopatkami wirnika. W ciągu minuty rotują one nawet do 54000 razy. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim dobrą siłę ssącą. Model radzi sobie z wciąganiem zarówno kurzu, włosów, drobnych paprochów, jak i cięższych okruchów, kawałków ziemi i niedużych kamyczków.

Dodatkowo nie robi dużego hałasu. Natężenie dźwięku to maksymalnie 76 dB, co można porównać do odgłosów, jakie słyszymy we wnętrzu samochodu, hałasu rozmów w restauracji czy dźwięku darcia papieru. Sam odgłos odkurzacza nie jest też bardzo drażniący, a na pewno nie tak jazgotliwy, jak w klasycznych modelach (bardziej szumi niż wyje).

Wymienne końcówki

W zestawie z modelem Bosch Unlimited BCS611AM znajdują się końcówka główna i trzy dodatkowe. Pierwsza z nich to elektroszczotka z technologią AllFloor Power, która wykonuje nawet 4000 obrotów na minutę. Jest dokładna i bardzo wszechstronna

Nadaje się do praktycznie każdej powierzchni – dywanów, wykładzin, podłóg drewnianych, kafelków, kamienia, paneli. Dobrze wyłapuje zarówno spore odpadki, okruchy, kłęby kurzy, jak i włosy, nitki oraz sierść zwierząt. Trzy ostatnie rodzaje zabrudzeń mają to do siebie, że bardzo oblepiają rolkę szczotki. W przypadku modelu odkurzacza Bosch elektroszczotka jest jednak wyjątkowo łatwa w oczyszczaniu. Końcówkę można wysunąć i szybko wyjąć wszelkie włosy i nicie.

Poza główną elektroszczotką zestaw zawiera także:

ssawkę kombi , która wygląda jak mała szczotka i może służyć do czyszczenia tapicerki,

, która wygląda jak mała szczotka i może służyć do czyszczenia tapicerki, dużą ssawkę do tapicerki z welurowymi paskami, którą szybko można wyczyścić duże powierzchnie np. kanap,

z welurowymi paskami, którą szybko można wyczyścić duże powierzchnie np. kanap, długą i wąską ssawkę do szczelin i trudno dostępnych miejsc.

Naszą uwagę zwróciła szczególnie ta ostatnia, która wyróżnia się nietypowym rozmiarem. Jest dłuższa niż typowe końcówki tego typu, ale dzięki temu naprawdę łatwo można nią sięgnąć np. do karnisza przy oknie, między szczeliny wśród poduch kanapy, w głąb szuflad i szafek, a nawet za meble i sprzęty. Jest też dużo bardziej elastyczna od innych końcówek, a przy tym lżejsza, więc praca pod kątem jest dużo wygodniejsza.

Test odkurzacza Bosch Unlimited w różnych pomieszczeniach

Odkurzanie łazienki i kuchni

Duża elektroszczotka świetnie radzi sobie z kafelkami. Wybiera brud i kurz ze szczelin i fug. Nie ślizga się na gładkich powierzchniach. Odkurzanie w łazience było zdecydowanie przyjemniejsze niż zazwyczaj, głównie ze względu na brak kabli, które na małej powierzchni plączą się pod nogami i irytują. Długą końcówką ssącą usunęliśmy też kurz zza toalety i zza kaloryfera oraz pajęczyny z sufitu.

W kuchni sprzęt także okazał się bardzo przydatny. Odkurzaczem bez rury (z samą końcówką ssącą) sprzątnęliśmy też wnętrza szuflad na sztućce. Naprawdę przydatna okazała się też możliwość pracy w 360˚ - sprzątnęliśmy dzięki niej szczyty szafek wiszących, przestrzenie między lodówką i meblami (gdzie stale zbierają się jakieś resztki i okruchy) oraz kratkę wentylacyjną (tu przydatna była także naprawdę długa rura). Odkurzacz dobrze docierał w zakamarki, a my nie musieliśmy się za bardzo gimnastykować.

Sprzątanie salonu

Elektroszczotka jest na tyle spora, że szybko sprząta się nią na duże powierzchnie. Jest też dość płaska i można ją odginać do góry i do dołu, więc odkurzacz bez problemu wjeżdża pod meble i zmienia kąty nachylenia. Łatwo się nim też skręca i nie trzeba zmieniać ustawień końcówki, wjeżdżając z podłogi na dywan. Końcówka dobrze wyłapuje włosy i nitki z włókien.

Długa rura pozwala dosięgnąć do kątów przy suficie i odkurzyć zasłony. Osoby niskie bardzo docenią fakt, że nie muszą stawać na stołkach, by dostać się do położonych wysoko miejsc.

Szczotka do tapicerki także dobrze sobie radziła i ładnie wyczesała sierść z materiałów. Dużym plusem było dla nas też to, że nie pozostawiała widocznych odznaczeń i smug na materiałach. Dotarliśmy też z łatwością do wszelkich szczelin w meblach, w których zbierają się okruchy.

Sprzątanie samochodu i garażu

W garażu odkurzacz Bosch Unlimited BCS611AM okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Po pierwsze nie musieliśmy ciągać przedłużacza z korytarza (sprzęt na akumulator sprawdzi się z pewnością też w garażu wolnostojącym). Po drugie model był mały i poręczny. Uprzątnęliśmy nim różne trudnodostępne powierzchnie (okolice okienek garażowych, gdzie zawsze mamy masę kurzu i pajęczyn, szafkę, gdzie trzymamy narzędzia, framugę drzwi).

Trzeba również przyznać, że naprawdę łatwo lawirowało się nam odkurzaczem między dwoma autami stojącymi w garażu bez obawy, że coś zarysujemy lub w coś uderzymy. Szczególnie doceniliśmy jego małe rozmiary i lekkość podczas odkurzania wnętrz samochodów. Tapicerkę, dywaniki, sufit i bagażnik mogliśmy sprzątać pod dowolnym kątem, nie męcząc przy tym ręki.

Zbiornik na zabrudzenia w odkurzaczu Bosch

Po skończonej pracy przyszedł czas na opróżnienie pojemnika na śmieci. Musimy przyznać, że pozytywnie nas zaskoczył. Wydawał się bardzo mały i baliśmy się, że po każdym pokoju trzeba będzie go opróżniać. Jednak zapełniał się stosunkowo wolno. Przy regularnym sprzątaniu można by było za jednym zamachem odkurzyć całe mieszkanie.

Opróżnianie zbiornika było bardzo proste. By go otworzyć, należało tylko odczepić rurę i silnik i odkręcić filtr. Robi się to intuicyjnie i nie musieliśmy sięgać po instrukcję. Ponadto w okolicach pojemnika narysowane są obrazki pokazujące jak oczyszczać filtr i zaznaczające, których elementów nie wolno umieszczać pod wodą. To była bardzo przydatna wskazówka.

Jak mówi producent, odkurzacz ma filtr kasetowy o długiej żywotności z membraną Pure Air, która wyłapuje drobinki zanieczyszczeń. Dzięki temu powietrze wydostające się z odkurzacza jest czystsze niż to wciągane przez niego – to spory plus dla alergików.

Warto zaznaczyć, że zbiornik na odpady jest przezroczysty, co ułatwiało nam kontrolowanie poziomu brudu w środku (gdy zanieczyszczenia dojdą do znacznika MAX, to znak, że pora na opróżnienie). Przydymiony kolor plastiku sprawiał jednak, że zanieczyszczenia wewnątrz nie rzucały się od razu w oczy i urządzenie nadal wyglądało estetycznie podczas odkurzania.

Design odkurzacza pionowego – czy to ma znaczenie?

Odkurzaczowi Bosch Unlimited BCS611AM follow nie można odmówić uroku. Jest zgrabny i po prostu ładny, a ponadto naprawdę przemyślany i funkcjonalny. Urządzenie wygląda też naprawdę solidnie (producent nie bez przyczyny podkreśla niemiecką jakość). Obudowę i części końcówek wykonano z wytrzymałego plastiku, rura jest z lekkiego matowego metalu, na którym nie pozostają odciski palców, a przyciski są duże i wygodne w użyciu. Żadna z części nie wygląda tak, jakby miała się łatwo wyrobić czy dać wyłamać.

Osobiście uważamy, że taki design zadowoli nawet najbardziej wymagających gadżeciarzy. Niekiedy odkurzacze pionowe potrafią wyglądać mało solidnie albo wręcz infantylnie – przypominają niemal zabawki dla dzieci. Tymczasem kolorystyka Bosch Unlimited BCS611AM łącząca biel z matowym srebrem i czernią nadaje mu bardzo nowoczesny, a nawet nieco futurystyczny wygląd.

Podsumowanie – komu polecamy odkurzacz pionowy Bosch? Opinie i wnioski

Model Bosch Unlimited BCS611AM możemy spokojnie polecić do codziennego użytku domowego. W szczególności doradzamy kupno osobom, które:

nie mogą dźwigać (ze względu na lekkość),

(ze względu na lekkość), mają małe mieszkanie (odkurzacz jest mały i nie zabiera dużo przestrzeni w szafie),

(odkurzacz jest mały i nie zabiera dużo przestrzeni w szafie), mają w domu dużo trudno dostępnych zakamarków (możliwość wygodnej pracy pod każdym kątem to wielki atut),

(możliwość wygodnej pracy pod każdym kątem to wielki atut), nie lubią, gdy plączą im się kable pod nogami (wymienne akumulatory są naprawdę wygodne, szczególnie w miejscach, gdzie trudno o dostęp do gniazdka lub trzeba by było ciągnąć przedłużacz),

(wymienne akumulatory są naprawdę wygodne, szczególnie w miejscach, gdzie trudno o dostęp do gniazdka lub trzeba by było ciągnąć przedłużacz), są zmotoryzowane (model jest niezwykle przydatny w samochodzie),</li>

(model jest niezwykle przydatny w samochodzie),</li> mają alergię na kurz (filtr oczyszcza powietrze wydobywające się z odkurzacza),

(filtr oczyszcza powietrze wydobywające się z odkurzacza), mają zwierzęta (końcówki zbierające sierść i włosy z tapicerek są bardzo skuteczne).

Generalnie urządzenie nadaje się po prostu dla każdego, kto lubi wygodę i wszechstronne urządzenia. Z powodzeniem może zastąpić odkurzacz klasyczny.