Ta funkcja w pralce to same oszczędności. Warto z niej korzystać

Dzięki opóźnionemu startowi można zaoszczędzić na rachunkach za energię . Pralka, jako jedno z najbardziej energochłonnych urządzeń w domu, może pracować w godzinach, gdy prąd jest tańszy. To nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także bardziej ekologiczne podejście do korzystania z energii.

Opóźniony start to nie tylko oszczędność, ale także wygoda. Można zaplanować pranie tak, aby zakończyło się tuż przed powrotem do domu. Dzięki temu czyste ubrania będą gotowe do wyjęcia z pralki bez zbędnego czekania. To idealne rozwiązanie dla zapracowanych osób, które chcą efektywnie zarządzać czasem.