Klucz do czystych naczyń. Sprawdź ten element w swojej zmywarce

Wiele modeli zmywarek posiada specjalne programy do ich wewnętrznego czyszczenia, które powinniśmy uruchamiać regularnie. Mają one poprawić efektywność pracy urządzenia, ale nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Jeśli napotkasz problem z niedomytymi naczyniami, zanim oskarżysz o to zmywarkę, używane środki czyszczące lub zdecydujesz się na wezwanie serwisanta, najpierw sprawdź stan śmigieł w jej wnętrzu.