Dlaczego drzwi łazienki otwierają się na zewnątrz? Jest ważny powód

Aktualnie na rynku można znaleźć drzwi do łazienki, które posiadają różne funkcje, takie jak szyba, system wentylacyjny czy nawet specjalne wejście dla kota. Chociaż mogą one wydawać się użyteczne, mogą sprawiać problemy, jeśli drzwi będą otwierać się do wewnątrz. To dotyczy nie tylko kwestii wygody, ale i szczególnie istotnego zagadnienia, którym jest bezpieczeństwo.

Tak jak drzwi wejściowe, drzwi łazienkowe powinny być zamontowane tak, by otwierały się na zewnątrz, a nie do wewnątrz. O ile komfort jest ważny, to przy wyborze drzwi łazienkowych priorytetem powinno być bezpieczeństwo użytkowników. Może się zdarzyć, że ktoś się źle poczuje lub zemdleje w łazience. W takim przypadku otwarcie drzwi kierujących się do środka może być znacząco utrudnione, co z kolei wpływa na skuteczność udzielenia potrzebnej pomocy.

Drzwi łazienki otwierają się na zewnątrz - jaki jest powód?

W większości publicznych toalet, drzwi otwierają się na zewnątrz. Sprzyja to bezpieczeństwu, a także efektywnemu wykorzystaniu przestrzeni. Pozwala to na stworzenie większej liczby kabin w małych pomieszczeniach.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że drzwi prowadzące do łazienek mogą stanowić potencjalne zagrożenie w naszych domach, jeżeli są nieodpowiedniego typu. Drzwi otwierane do środka, w sytuacjach nagłych, mogą być trudne do otwarcia.

Zakup drzwi do łazienki - o czym pamiętać?

Otwieranie drzwi łazienkowych na zewnątrz to nie jedyny istotny element. Wentylacja również odgrywa ważną rolę. Niektóre modele drzwi są wyposażone w specjalne otwory, które pomagają w odprowadzaniu wilgoci i powietrza, co jest kluczowe w łazienkach ze względu na ryzyko pojawienia się pleśni. Prawo budowlane określa konkretne wymiary dla drzwi do łazienek; te optymalne mają szerokość 80 cm i wysokość 200 cm.