Ukryte funkcje lusterek samochodowych. W ten sposób jazda będzie prosta

Drugim mało znanym trikiem jest wykorzystanie lusterek podczas cofania. Wystarczy dobrze przyjrzeć się kątom miejsca parkingowego lub garażu, by manewr zakończył się sukcesem bez konieczności poprawek. Dzięki temu samochód niemalże samodzielnie ustawia się we właściwym miejscu.

Wyjmij to z auta i zacznij oszczędzać. Proste triki na mniejsze spalanie

A co przy wyjeżdżaniu z miejsca parkingowego? Warto zerknąć w lusterka, by wiedzieć, kiedy jest bezpiecznie skręcić bez ryzyka uszkodzenia samochodu sąsiedniego. Jeśli lusterko jest ustawione na wysokości reflektora innego auta, jesteś w dobrym miejscu do rozpoczęcia manewru.