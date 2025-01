Które urządzenia zużywają najwięcej prądu w łazience? Używaj mądrze

Pralki i suszarki to kolejne urządzenia, które zużywają dużo energii. Pralka klasy A zużywa ok. 0,5 kWh na cykl, a suszarka nawet 1,9 kWh. Pralko-suszarka to kompromis, ale nadal pobiera ok. 2,6 kWh na cykl.