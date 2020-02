Telefon komórkowy z tarczą wybierania numerów. Stoi za nim inżynier kosmicznych projektów

To telefon komórkowy z tarczą wybierania numerów. Zupełnie jak klasyczne pamiętające jeszcze czasy PRL aparaty stacjonarne, a nie późniejsze z klawiaturą, czy nawet bezprzewodowym połączeniem z bazą. Projekt wygląda jak coś niemalże steampunkowego, retrofuturystycznego, ale założenie było inne. Miał być prosty i umożliwiać w zasadzie tylko dzwonienie, nawet bez obsługi SMS.

Niby prosty jak retro, a jednak z e-papierem

Jak powiedziała sama autorka projektu w wywiadzie dla Wired - "Ma pokazać, że możliwe jest posiadanie doskonale użytecznego telefonu, który jest tak daleko od posiadania ekranu dotykowego, jak tylko sobie wyobrażam." To nie znaczy, że nie ma żadnego wyświetlacza czy informacji np. o zasięgu. Diody pokażą stan sieci i baterii. Poza tym można zadzwonić do kilku kontaktów w mgnieniu oka za pomocą przycisków dedykowanych do szybkiego wybierania.

Jest nawet miejsce z tyłu na wyświetlacz e-papier. Da się z niego odczytać informacje o nieodebranych połączeniach czy dane kontaktowe. Antena jest wymienna i zapewnia dobry zasięg. Można ją zastąpić nawet kierunkową i uzyskać w miejscach o gorszym pokryciu masztami telekomunikacyjnymi dodatkowe "kreski". A raczej w tym wypadku diody.

Pracuje nad sprzętem do ciemnej materii i misją NASA, a używa komórki z obrotową tarczą

I nie byłoby w tym nic dziwnego — różne rzeczy ludzie hobbystycznie projektują w domu — gdyby nie profesja samej Justine Haupt. Od lat pracuje w przemyśle związanym z badaniem i podbojem przestrzeni kosmicznej, więc najnowocześniejsze rozwiązania nie są jej obce. Chociażby współtworzyła duży naziemny teleskop wykorzystywany do badań nad ciemną materią i ciemną energią. Teraz jest w zespołach, które pracują nad radioteleskopem czy kwantową komunikacją, a nawet potencjalną przyszłą misją kosmiczną NASA.

Jak widać, nawet w takim środowisku znajdą się ludzie, którym nie podoba się pogoń za ciągłym sięganiem do kieszeni po nowe posty znajomych na Fecebooku czy filmiki z YouTube. Oczywiście da się użytkować smartfon rozważnie i to prostsze wyjście niż budowanie takiego telefonu, który w zasadzie "nic nie potrafi", ale projekt jest niewątpliwie intrygujący. Justine podzieliła się dokumentacją czy zdjęciami w sieci, wiec jeśli ktoś bardzo chce zbudować sobie tak intrygującą komórkę i zna się na rzeczy, to wszystkiego dowie się ze strony justine-haupt: ogólne informacje, opis, pliki projektu.

