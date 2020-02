Bateria w iPhone szybko się rozładowuje? Sprawdzamy jej żywotność i właściwości

Na pytanie o to, jaka jest żywotność baterii w iPhonie, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Producent deklaruje, że po 500 cyklach ładowania, powinna ona wynosić 80 procent pierwotnego stanu. Za jeden cykl ładowania należy przyjąć naładowanie jej od od zera do pełna. Jeśli podłączysz go do ładowarki, kiedy poziom naładowania będzie wynosił 50 procent i odłączysz po napełnieniu, wykonasz pół cyklu.

Sprawy nie ułatwia jednak fakt, że żywotność baterii w iPhone’ach zależy również od tego, jak będzie troszczył się o nią użytkownik urządzenia. Wiele błędów może przyczynić się do znacznego jej skrócenia. Z drugiej strony, stosując kilka prostych zasad, masz szansę ten proces bardzo spowolnić, dzięki czemu po roku intensywnego użytkowania telefonu można zachować nawet 99 procent jej żywotności. Jak to zrobić? Jak rozpoznać, że bateria w telefonie Apple wymaga wymiany? Na jaki wydatek powinieneś w takiej sytuacji się przygotować?

Żywotność baterii iPhone’a – jak maksymalnie ją przedłużyć?

Żywotność baterii w telefonach – nie tylko z nadgryzionym jabłuszkiem – w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób się z nią obchodzisz. By jak najrzadziej odwiedzać serwis iPhone w celu wymiany baterii, pamiętaj o kilku zasadach:

1. używanie oryginalnego lub posiadającego certyfikat kabla Lightning i ładowarki lub certyfikowanej ładowarki bezprzewodowej;

2. ograniczenie jakiegokolwiek korzystania z telefonu, kiedy ten jest podłączony do ładowarki;

3. jak najczęstsze ładowanie iPhone’a – najlepiej przy każdej nadarzającej się okazji, także korzystając z powerbanku lub ładowarki samochodowej. Bez obaw możesz też zostawić go podłączonego na całą noc, bo system sam przejdzie na zasilanie prądem zmiennym po zapełnieniu baterii, zapobiegając tak jej przeładowaniu;

4. jak najrzadsze dopuszczanie do tego, by poziom naładowania spadł poniżej 10 procent;

5. niezwłoczne podłączenie iPhone’a po jego całkowitym rozładowaniu;

6. ładowanie urządzenia w temperaturze pokojowej i unikanie mrozu czy upałów.

7. Mniejsza liczba cykli ładowania – dłuższa żywotność

8. Najbardziej niezawodny sposób na przedłużenie żywotności baterii w iPhone’ie to jednak ograniczenie liczby cykli ładowania – a więc, mówiąc prościej, oszczędzanie energii. Co ważne, nie musi ono wcale oznaczać rzadszego korzystania z telefonu. Pobór prądu zmniejszysz poprzez:

9. redukcję aplikacji pracujących w tle – wiele apek, z których na co dzień nie korzystasz bez przerwy pracuje w tle, zużywając zasoby i energię. Możesz zmienić to wchodząc w Ustawienia / Ogólne / Odświeżanie w tle;

10. ograniczenie dostępu aplikacji do geolokalizacji – tu sprawa ma się podobnie jak w poprzednim przypadku. Zmienisz to w Ustawieniach / Prywatność / Usługi lokalizacji;

11. włączenie opcji „Redukuj ruch” – wyłącza domyślne animacje interfejsu i zmienia je na mniej zasobożerne;

12. wyłączenie Siri – jeśli należysz do większości użytkowników iPhone’a niekorzystających z tej funkcji, po prostu ją wyłącz, a korzystnie odbije się to na zużyciu baterii. Ścieżka: Ustawienia / Ogólne / Siri

13. wyłączenie Bluetooth i Wi-Fi kiedy z nich nie korzystasz – Wyłączysz je wchodząc w Ustawienia / Bluetooth lub Wi-Fi;

14. ustawienie ręcznego sprawdzania poczty – Ustawienia / Poczta, kontakty, inne / Pobierz nowe dane / Fetch

15. zmniejszenie podświetlania ekranu – im będzie mniejsza, tym mniejsze będzie zużycie energii. By ją zmienić, wejdź w Ustawienia / Tapety i jasność.

Jak sprawdzić żywotność baterii w iPhone’nie?

W trosce o kondycję swojego iPhone’a powinieneś regularnie sprawdzać, jaka jest maksymalna pojemność jego baterii. Najłatwiej będzie, jeśli masz urządzenie z systemem w wersji 11.3 lub nowszej. W ostatnich iOS-ach ta czynność nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Wystarczy, że wejdziesz w Ustawienia / Bateria / Kondycja baterii.

Sprawa się nieco komplikuje, kiedy chodzi o starszą wersję systemu. W takim przypadku konieczne będzie zainstalowanie aplikacji – na przykład Battery Life. Jeśli masz również Maca, możesz podłączyć do niego telefon i uruchomić program coconutBattery. W ten sposób sprawdzisz nie tylko żywotność baterii, ale też dowiesz się, ile cykli ładowania ma ona za sobą.

Bateria powyżej 500 cykli naładowań i poniżej 85% żywotności może się już kwalifikować do wymiany i jej czas może być znacznie skrócony.

Przedwczesne zużycie baterii w iPhone’nie. Co robić?

O wymianie baterii powinieneś pomyśleć, gdy jej maksymalna pojemność spadnie poniżej 85 procent. Jeżeli nastąpiło po przekroczeniu liczby 500 cykli ładowania, pozostaje ci tylko wizyta w serwisie Apple. Jeśli jednak cykli było mniej, a ty jesteś pewien, że do pogorszenia kondycji akumulatora nie przyczyniły się twoje działania, możesz skorzystać z gwarancji producenta. Oczywiście o ile ta nadal jest ważna. Istotną rolę gra również czas, zdarza się, ze bateria ma zaledwie 300 cykli ale używana jest od kilku lat, w takich przypadkach bateria również nie trzyma swoich pierwotnych parametrów.

Wymiana baterii w iPhone’ie. Ile kosztuje?

Wymiana baterii w iPhone’ie nie jest skomplikowana i większość serwisów wykona tę usługę, w AppleHome wymiana baterii trwa 20 minut, bez konieczności umawiania się na wizytę. Namiary na oferujący wymianę baterii serwis iPhone w Warszawie znajdą na stronie www.applehome.pl. Korzystając z jego usług, za nową baterię wraz z jej wymianą zapłacą, w zależności od modelu, od 100 do 500 złotych. Szczegółowy cennik prezentuje się następująco:

— iPhone 4 – 100 zł

— iPhone 4s – 100 zł

— iPhone 5 – 120zł

— iPhone 5c – 120zł

— iPhone 5s – 120zł

— iPhone 6 –150zł

— iPhone 6 Plus – 150zł

— iPhone 6S – 160 zł

— iPhone 6S Plus – 180 zł

— iPhone 7 – 199 zł

— iPhone 7 Plus – 249 zł

— iPhone 8 – 280 zł

— iPhone X – 350 zł

— iPhone XS – 450 zł

— iPhone XS Max — 500 zł