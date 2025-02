Kosmiczna energia. Japońskie panele słoneczne już niebawem na orbicie

Agencja kosmiczna JAXA z Japonii od lat bada możliwość przesyłania energii słonecznej z kosmosu na Ziemię . Już w 2015 roku osiągnęła sukces na tym polu, przesyłając bezprzewodowo 1,8 kilowata energii — wystarczająco, by zasilić czajnik elektryczny — na odległość 50 metrów. Następne kroki w tym ambitnym projekcie planowane są we właśnie rozpoczętym roku.

Koncepcja wykorzystania paneli słonecznych umieszczonych na orbicie wokół Ziemi do przesyłania energii nie jest nowa. Różne kraje, jak Stany Zjednoczone i Chiny, już w 1968 roku sugerowały takie rozwiązania. Niemniej jednak Japonia ma szansę stać się pierwszym krajem, który zrealizuje ten pomysł w praktyce. Choć wyzwanie jest ogromne, naukowcy są przekonani co do jego wykonalności.