Jak sprzątać i oszczędzać energię? Rachunki spadną nawet o połowę

Zmywanie jest jedną z najczęstszych czynności domowych wymagających prądu, zwłaszcza do podgrzewania wody. Nowoczesne zmywarki , choć zużywają zarówno wodę, jak i energię elektryczną, są znacznie bardziej efektywne niż tradycyjne mycie ręczne. Inwestycja w zmywarkę, której ceny zaczynają się poniżej tysiąca złotych, szybko się zwróci.

Odkurzacz to kolejny element wyposażenia domu, który warto optymalizować. Regularna wymiana worków i zmniejszenie mocy sprzętu mogą prowadzić do znacznych oszczędności energii. Dobrym nawykiem jest również odkurzanie w ciągu dnia, by zaoszczędzić na oświetleniu.