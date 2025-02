Zimne jedzenie z mikrofalówki. Dlaczego tak się dzieje?

Kluczowym aspektem jest również świadomość, co można wkładać do mikrofalówki. Nigdy nie podgrzewaj potraw owiniętych folią aluminiową, gdyż może to prowadzić do iskrzenia i potencjalnie wywołać pożar. Metalowe przedmioty to kolejna niebezpieczna opcja - pod wpływem mikrofal mogą również iskrzyć.