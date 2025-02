Kluczyki do samochodu mają ukryte funkcje. Jest ich więcej niż myślisz

Kluczyki do samochodu przeszły ogromną ewolucję. Kiedyś przypominały zwykły klucz , dziś są zaawansowanymi pilotami do zarządzania wieloma funkcjami pojazdu . Fabryki samochodowe stale pracują nad nowymi rozwiązaniami , które przekładają się na większy komfort użytkowania.

Bezpieczeństwo to priorytet. Kluczyki oferują tryb alarmowy, ostrzegający właściciela o próbie włamania lub kradzieży. Co więcej, istnieje możliwość wyłączenia systemu bezkluczykowego, co zmniejsza ryzyko przypadkowego otwarcia bagażnika i chroni przed złodziejami.