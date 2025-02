Instalacja wzmacniacza sygnału GSM. Zakaz i konsekwencje prawne

Użycie wzmacniaczy GSM jest dozwolone tylko dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Jeśli osoba fizyczna lub firma chce wzmocnić sygnał w swoim telefonie na danym obszarze, musi zgłosić się do operatora sieci. W profesjonalnej instalacji ważne są parametry techniczne urządzenia, miejsce jego montażu oraz współpraca ze stacjami bazowymi.

W przypadku wykrycia nielegalnego użycia wzmacniacza, użytkownika czeka grzywna do 1000 złotych. Ponadto, uporczywe działanie bez pozwolenia może skutkować karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Są to konsekwencje niezgodnego z prawem użycia urządzeń nadawczo-odbiorczych.