Kino bez projektora? Samsung zastąpił rzutnik ekranem LED w Australii. To LED Onyx Cinema

Branża kin ewoluuje na całym świecie i kina poszukują nowych sposobów na poprawę wrażeń podczas oglądania filmów. Dzięki Onyx staramy się zapewnić naszym partnerom i ich klientom wrażenia wizualne niespotykane w żadnym innym przypadku. Cieszymy się, że możemy współpracować z Hoyts, aby pomóc w pokazaniu tego, co możemy zaoferować pod względem jakości obrazu kinowego i zapewnić widzom wrażenia, które zachęcą ich do powrotu do kina.