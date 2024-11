Idealne wsparcie dla pomp ciepła. Zainstaluje je na fasadzie budynku

Zespół z Fraunhofer ISE opracował panele słoneczne do montażu na elewacjach, które doskonale współdziałają z pompami ciepła, czerpiąc energię cieplną ze słońca i dostarczając ją do pomp w domach.

Ten najnowszy wynalazek to rezultat projektu Tabsolar i opiera się na wysokowartościowym betonie UHPC. W każdym panelu znajdują się rozgałęzione kanały wypełnione płynem, którego zadaniem jest gromadzenie ciepła słonecznego, a następnie poprzez wymiennik cieplny przekazywanie tej energii do obiegu pompy ciepła .

Autorzy projektu zauważają, że taki sposób projektowania kanałów pozwala na ich równomierne rozmieszczenie w panelach o dowolnym kształcie, co gwarantuje równy przepływ płynu i zmniejszenie zużycia energii przez pompy ciepła.

Czy można połączyć fotowoltaikę i pompy ciepła? Ten system to umożliwi

Panele Tabsolar mają różne wersje, a ich standardowa powierzchnia wynosi ok. 1,75 m². Można wybrać pomiędzy panelami przeszklonymi i nieszkliwionymi. Te ostatnie są zaprojektowane z myślą o pompach ciepła, które ogrzewają wodę użytkową lub basenową. Z kolei panele szklane są zdolne generować wyższe temperatury, co pozwala im spełniać rolę podobną do klasycznych kolektorów słonecznych.