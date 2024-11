Twoja suszarka pachnie spalenizną? Dowiedz się, jak pozbyć się problemu

Suszarka do włosów to powszechny sprzęt w większości domów. Obsługa jest łatwa, a jej używanie zdecydowanie upraszcza życie, ponieważ już po kilku minutach możesz cieszyć się suchymi włosami , które wyglądają na bardziej puszyste. Dlaczego więc czasami z suszarki wydobywa się zapach spalenizny ? Wielu z nas od razu wyłącza urządzenie, myśląc, że coś jest nie tak, lecz to nie zawsze oznacza, że suszarka jest zepsuta. W rzeczywistości, można ten zapach usunąć prostymi metodami.

Jak możesz czyścić suszarkę? Odłącz ją od prądu, pozwól ostygnąć, a następnie otwórz tył urządzenia, wyjmij filtr i umyj go pod bieżącą wodą. Osusz go papierowym ręcznikiem i odczekaj 10 minut, by mieć pewność, że jest całkowicie suchy, zanim włożysz go z powrotem. Jeśli twoja suszarka nie ma filtra, użyj szczoteczki do zębów, by usunąć kurz ze środka. Teraz wiesz już, jak dbać o suszarkę do włosów.