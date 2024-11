Zalecenia od lekarza są nieczytelne? Obiektyw Google ci pomoże

Każdy, kto choć raz próbował rozwikłać tajniki lekarskiego pisma, zna frustrację z tym związaną. Choć przepływ informacji w służbie zdrowia jest coraz bardziej skomputeryzowany, nadal wiele zaleceń zapisuje się ręcznie. To często prowadzi do nieporozumień i błędów w przyjmowaniu leków. Nieczytelne notatki mogą skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, co czyni ten problem istotnym dla pacjentów na całym świecie.