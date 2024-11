Jak uniknąć zimnej niespodzianki? Kluczowe mogą być te błędy

Ogrzewanie domu może stanowić spore wyzwanie dla Polaków. Z jednej strony wszyscy pragniemy, aby wewnątrz było ciepło, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że przekłada się to na wysokość naszych rachunków. Kluczem do oszczędności może być zidentyfikowanie głównej przyczyny utraty ciepła w domu. Dziś przyjrzymy się jednej z najczęstszych przyczyn tego problemu.

W Polsce klimat rzadko pozwala na to, by domy nie potrzebowały ogrzewania. Zimy potrafią być srogie i długie, co wymusza na nas włączenie ogrzewania. Ciepło i wygoda mają swoją cenę, dlatego sporo osób stara się zimą ograniczać wydatki. Warto jeszcze raz spojrzeć na nasze domy i zastanowić się, czy nie robimy niepotrzebnych błędów wpływających na wyziębienie pomieszczeń, przez co grzejniki działają na najwyższych obrotach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak ciepło może uciekać z twojego domu?

Przyczyn ciągłego chłodu w domu może być kilka. Pierwszym powodem jest zastawianie kaloryferów meblami, co blokuje wydobywanie się ciepła. To problem szczególnie w mało przestronnych wnętrzach, gdzie trudno ustawić meble tak, by nie stały na drodze ciepła.

Kolejnym powszechnie popełnianym błędem jest zbyt częste wietrzenie. Oczywiście, wymiana powietrza jest konieczna, ale warto to robić krótko i o ustalonych porach, np. przed pójściem spać. Niektóre kaloryfery posiadają wbudowane grzałki, które automatycznie zwiększają ogrzewanie, gdy robi się zimno. W trakcie wietrzenia to powoduje wzmożone grzanie, co prowadzi do większych opłat. Ponadto należy zwrócić uwagę na nieszczelne okna wpuszczające zimne powietrze, co również wpływa na podnoszenie się temperatury ustawionej na termostacie.

Oszczędzanie na ogrzewaniu - o czym pamiętać?

Niektórzy sądzą, że wyłączanie ogrzewania przed wyjściem z domu i ponowne jego włączanie po powrocie ma sens. Niestety, choć brzmi to rozsądnie, nie przynosi oszczędności. Najwięcej energii zużywa się, gdy kaloryfer z zimnego stanu przechodzi na pełne grzanie. Właśnie dlatego nie zawsze całkowite zakręcanie ogrzewania zmniejszy nasze rachunki.

Warto także zwrócić uwagę na okna. Być może nie wszyscy wiedzą o istnieniu tzw. "trybu zimowego" w oknach. Jeżeli dotąd się tym nie interesowałeś, warto się to sprawdzić. Zmiana jednego ustawienia spowoduje, że okna skuteczniej zatrzymają chłodne powietrze i nie wpuszczą go do środka. W internecie można znaleźć wiele instrukcji wideo pokazujących, jak tego dokonać, bez potrzeby specjalistycznych narzędzi lub wyjątkowych umiejętności.